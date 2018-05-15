Главред газеты предстал перед судом – ФОТО

2018-05-15 11:22 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу главного редактора газеты «İrəvan Press» Азера Аббасова, обвиняемого по статье 182 (вымогательство) УК АР.

Как передает Oxu.Az, в июне прошлого года главный редактор газеты «İrəvan Press» и информационного сайта с одноименным названием Азер Аббасов был приглашен в Службу государственной безопасности и арестован по обвинению в вымогательстве.

Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

На подготовительном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Рассмотрение по делу назначено на 18 мая.