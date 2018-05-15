В Туркменистане аккредитован посол Словакии

2018-05-15 11:33 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от чрезвычайного и полномочного посла Словацкой Республики Яна Бори, говорится в сообщении туркменского правительства.

Дипломат выразил стремление к активизации сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, прежде всего, ООН и Европейского Союза.

В ходе беседы затрагивался вопрос о недавнем вводе в строй международного морского порта Туркменбаши, создающего максимально благоприятные условия для выхода к Причерноморью, в направлении стран Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый порт позволяет значительно сократить расстояния и время в пути масштабным грузопотокам, подключив к ним возможности наземного и воздушного сообщений.