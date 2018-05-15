Председатель УМК: «В Азербайджане имеется проблема фальшивых мулл»

2018-05-15 12:06 | www.apa.az | 6

«В Азербайджане имеется проблема фальшивых мулл».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что не прошедшие регистрацию в УМК и не имеющие разрешения на отправление религиозных обрядов лица облачаются в одежду мулл, издают фетвы. Это серьезная проблема: «Фактически, это нарушение закона. Необходимо пресечь проведение религиозных церемоний не назначенными нами людьми, ведется работа в этом направлении. Я бы попросил Госкомитет по работе с религиозными структурами помочь нам в этом вопросе».