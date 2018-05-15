Расходы на содержание Счетной палаты Азербайджана в I квартале составили 705 тыс. манатов

2018-05-15 12:07 | www.apa.az | 5

Расходы на содержание Счетной палаты Азербайджана в I квартале 2018 года составили 704,856 тыс. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, за отчетный квартал уровень освоения средств, выделенных Счетной палате на этот год, составил 18,3%. Основной объем средств в январе-марте 2018 года направлен на выплату заработной платы штатным сотрудникам Счетпалаты. Их объем составил 409,302 тыс. манатов или 58,1% всех расходов палаты за квартал.

Кроме этого, отчисления в Государственный фонд социальной защиты за отчетный период составили 108,663 тыс. манатов, расходы на прочие денежные платежи, связанные с выплатой зарплаты – 76,318 тыс. манатов, на командировочные расходы внутри страны – 7,587 тыс. манатов, на командировочные за рубеж – 13,946 тыс. манатов.