Создан Оргкомитет Олимпийского фестиваля в Баку

2018-05-15 11:34 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в Баку в 2019 году Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как передает Oxu.Az, председателем Оргкомитета является первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместителем председателя Оргкомитета – министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики Азад Рагимов.



Отметим, Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в Баку 20-28 июля 2019 года.