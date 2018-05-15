Издана фетва в связи с началом месяца Рамазан

2018-05-15 11:44 | www.oxu.az | 6

Совет казиев Управления мусульман Кавказа издал фетву в связи с началом месяца Рамазан.

Как передает Oxu.Az, в фетве говорится, что в этом году месяц Рамазан начнется 17 мая по григорианскому календарю.

Согласно расчетам Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА, первый день месяца Рамазан придется на 17 мая. Рамазан начнется с момента появления луны на небе.

Отметим, что последний день месяца Рамазан приходится на 14 июня, а 15-16 июня в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан.