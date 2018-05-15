В Казахстане увеличилось производство мяса

2018-05-15 11:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Объем производства мяса в Казахстане в январе-апреле 2018 года составил 86, 380 тысячи тонн, что на 11,9 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период в Казахстане было произведено 177, 202 тысячи тонн молока (рост производства по сравнению с январем-апрелем 2017 года составил 15,6 процента), 1,5 миллиона тонн муки (рост на 24,1 процента), 253, 018 тысячи тонн хлеба (рост на 6,9 процента) и 28, 126 тысячи тонн круп (рост на 28,5 процента).

Объем валового производства продукции и оказанных услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйствах в Казахстане в январе-апреле 2018 года составил 559 миллионов тенге, что на 3,8 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

За отчетный период объемы производства продукции животноводства составили 529, 7 миллиарда тенге (увеличение по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 4 процента), растениеводства – 21,637 миллиарда тенге, услуги в области сельского хозяйства - 135,2 миллиона тенге.

В свою очередь объемы произведенной продукции и оказанных услуг составили в охотничьем хозяйстве - 289,4 миллиона тенге, в лесном хозяйстве – 4,5 миллиарда тенге, в рыболовстве – 2,6 миллиарда тенге.