В Кыргызстане запустят производство молочной продукции по белорусской технологии

2018-05-15 11:45 | www.trend.az | 5

В Кыргызстане планируют запустить производство молочной продукции по белорусской технологии. Об этом в ходе круглого стола на тему Приоритеты деятельности нового правительства Кыргызстана» сообщил экономист Джумакадыр Акенеев, передают кыргызские СМИ.

По его словам, Беларусь занимает первое место по маркировке своих товаров, 80% из них принадлежат государству.

«Они получают международную маркировку, и этот продукт вызывает доверие. И через посольство Беларуси можно предложить использовать свою маркировку у нас в Кыргызстане. Нам уже пора самим производить свою маркировку, она есть, но ее уровень низок. В рамках договоренности наших стран, мы хотим внедрить производство молочной продукции у нас по белорусской технологии», – сказал Акенеев.