Шейхульислам: «Некоторые круги руками верующих хотят в Азербайджане посеять смуту»

2018-05-15 12:24 | www.apa.az | 7

«В регионе некоторые деструктивные силы, как за рубежом, так и внутри страны хотят руками верующих влиять на Азербайджан, посеять смуту».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что на первоначальном этапе целью этих кругов является создание противостояния между представителями разных конфессий: «Используя религиозный фактор, они уже внесли смуту в Ираке и Сирии. Есть люди, которые хотят того же в Азербайджане».

Шейхульислам призвал верующих быть внимательными в этих вопросах: «Мы должны быть внимательны в этих вопросах, мы не должны никому позволить создать в Азербайджане противостояние на религиозной почве».