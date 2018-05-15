Шейхульислам: Иерусалим – столица Палестины

2018-05-15 11:51 | www.oxu.az | 8

Мусульмане Азербайджана не могут оставаться равнодушными к событиям в Иерусалиме.

Как передает Oxu.Az, с таким заявлением выступил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что вмешательство другой страны в Иерусалим приведет к большой трагедии.

«Это уже происходит. Погибло 59 мусульман, около 2 тысяч человек получили ранения.

Мы пережили агрессию в январе 1990 года. Сейчас это повторяется в Иерусалиме», - сказал глава УМК.

По словам шейхульислама, Иерусалим - это родная и священная земля мусульман.

«Причиной происходящего сегодня в Иерусалиме является отсутствие единства среди мусульманских государств. Некоторые государства умело пользуются этим», - отметил А.Пашазаде.