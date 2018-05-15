Депутат обратился к родителям учащихся

2018-05-15 12:13 | www.oxu.az | 8

Родители неправильно поступают, говоря детям «Не будешь учиться – плохо закончишь», «Если не поступишь на юридический или на другой факультет, станешь нищим» и т.д.

Как передает Oxu.Az, об этом в ходе обсуждения законопроекта «О защите детей от вредоносной информации» сказал депутат Тахир Рзаев.

«Такие фразы грузят детей. Это и есть причина суицидов. Родитель не советует ребенку выбрать какую-то профессию, а заставляет поступить на тот или иной факультет. Они (родители - ред.) должны указать детям правильное направление».

Депутат отметил, что в зарубежных странах этим вопросам уделяется особое внимание:

«В Азербайджане принят закон «О профессиональном образовании». Каждый человек должен избрать себе профессию и достойно служить ей.

Зачем дети должны убивать себя? Не всем же быть учеными...

Телевидение тоже играет свою роль. Оно должно держать этот вопрос в центре внимания. Родители на работе, а дети смотрят телевизор. В передачах допускаются ошибки, которые отрицательно влияют на детей.

После принятия закона «О защите детей от вредоносной информации» нарушители правил будут серьезно наказываться».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

