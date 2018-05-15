Суд снял на сайте отметку о вступлении в силу решения о блокировке Telegram

2018-05-15 11:51 | www.trend.az | 7

Отметка о вступлении в силу решения о блокировке мессенджера Telegram удалена с сайта Таганского суда, сказано на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, сообщает РИА Новости.

Ранее соответствующая отметка появилась на сайте автоматически, поскольку с момента вынесения решения прошло 30 дней. Однако защита успела подать две жалобы — на немедленное исполнение решения (она пока оставлена без движения) и на саму блокировку (эта жалоба отправлена по почте и пока не дошла до суда, но считается поданной с момента сдачи в почтовое отделение). Таким образом, решение еще не вступило в законную силу.

В апелляционной жалобе защита упирает на следующие доводы: заявление подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту и не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений.

Кроме того, ситуация, считает защита, привела к блокировке миллионов "лишних" IP-адресов, которая "оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, не имеющих ничего общего с Telegram".