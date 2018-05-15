Азербайджанские депутаты встретились с заместителем главы МИД Грузии

2018-05-15 12:44 | www.apa.az | 8

В Тбилиси группа депутатов Милли Меджлиса встретилась с заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Дондуа.

Как сообщает местное бюро АПА, перед встречей члены Милли Меджлиса возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева.

На проводимой в МИД встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Грузией во всех сферах развиваются на высоком уровне.

Д.Дондуа заявил, что между Грузией и Азербайджаном существуют дружественные и добрососедские отношения. Отметив важность развития отношений между парламентами двух стран, он сказал, что визит азербайджанских депутатов в Грузию придаст новый импульс этим отношениям.

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия Афлатун Амашов отметил, что обе страны являются стратегическими партнерами и добавил, что Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга на международной арене. Он проинформировал о встречах делегации в парламенте Грузии и подчеркнул, что были рассмотрены предложения о дальнейшем расширении межпарламентских отношений.

Отметим, в руководимую А.Амашовым группу депутатов входят Камиля Алиева, Парвин Керимзаде, Нагиф Гамзаев, Расим Мусабеков и Хикмет Мамедов.