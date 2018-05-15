Роя не хочет, чтобы в Турции ее называли «азери» – ФОТО + ВИДЕО

2018-05-15 12:16 | www.oxu.az | 8

Заслуженная артистка Азербайджана Роя Айхан старается отучить турок называть ее «азери».

Об этом певица сказала Oxu.Az, рассказывая о своих музыкальных проектах в Турции.

«Я потихоньку делаю там свою работу. Деньгами не разбрасываюсь. Вообще в этом деле лучше обойтись без кумовства и транжирства.

На родине меня принимали нормально, принимали мои ошибки. В Турции я не буду повторять этих ошибок.

Там меня спрашивают, почему я сижу тихо, не пытаюсь заработать и никуда не хожу. Я хочу, чтобы когда говорили Азербайджан, на ум приходила я».

Отметим, что новая песня Рои «Ummadığım anda» будет представлена 17 мая. На нее также будет снят клип. Песня войдет в альбом «Звездные песни Йылдыз Тильбе», для которого записывались такие известные турецкие исполнители, как Демет Акалын, Сибель Джан, Сердар Ортадж, Ханде Йенер и т.д., которые исполнили хиты Йылдыз Тильбе.

Пярвиз Гусейн

ФОТО: Садиг Ферзелибей

