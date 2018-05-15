Китай ответит на любые протекционистские меры США

2018-05-15 12:13 | www.trend.az | 8

Китай выступает против торговых войн и предпочитает решать торговые споры путем переговоров, но готов ответить на любые протекционистские меры США, заявил российским журналистам замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы министерства коммерции Китая Лю Сюэсун, передает РИА Новости.

"Своевольные поступки Вашингтона нанесли серьезный ущерб интересам китайской стороны, а также развитию американской промышленности и американским потребителям, угрожают авторитету многосторонней торговой системы. Наша страна будет оказывать решительный отпор до конца, у нас твердая уверенность и способность отреагировать на любые протекционистские меры Вашингтона", — заявил Лю Сюэсун.

Он подчеркнул, что Пекин "не выступает за войну в торговле".

"Мы хотим путем переговоров решить данные вопросы", — подчеркнул чиновник. Он напомнил, что на днях состоялся визит американской делегации, а китайская делегация во главе с вице-премьером госсовета ближайшее время направится в США для следующего этапа консультаций.

"Поэтому, я думаю, что стороны хотят избежать рисков торговой войны, но в случае чего в какой-то степени шансы для других стран для замены этих товаров", — заявил он.