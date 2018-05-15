Аллахшукюр Пашазаде: «Президент Азербайджана выразил недовольство в связи со сносом мечети Гаджи Джавад»

2018-05-15 12:47 | www.apa.az | 7

«Президент Азербайджана был против сноса мечети Гаджи Джавад в Баку, и выразил недовольство в связи с ее сносом».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель УМК, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что по распоряжению главы государства на ее месте была построена новая мечеть: «Слава Аллаху, мечеть Гаджи Джавад возвращена нам. От имени всех верующих хочу выразить благодарность президенту. Потому что мечеть сносить нельзя, даже если она в ветхом состоянии. Хорошо, что наш президент распорядился о строительстве более красивой и большой мечети».