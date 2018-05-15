В Баку будет 28, в районах Азербайджана – 30 градусов тепла

2018-05-15 12:57 | www.apa.az | 9

16 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18°, днем 23-28°, в Баку ночью 16-18°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-65%, днем – 45-50%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 16 мая будет дуть северо-западный ветер. Температура воды в море составит 17-18 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) подует слабый северо-западный ветер. Температура воды в море составит 19-20 градусов.

16 мая в районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. Утром и ночью местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 25-30°, в горах ночью 4-9°, днем 13-18° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 мая нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.