Стартовал проект по организации досуга пожилых людей - ФОТО

2018-05-15 12:30 | www.oxu.az | 8

В Центре пропаганды чтения «Azərkitab» на днях состоялась презентация проекта «Организация свободного времени людей, вышедших на пенсию».

Как передает Oxu.Az, проект осуществляется при финансовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана.

Основная цель проекта – оказать содействие продлению активного участия людей преклонного возраста в жизни общества и созданию условий для повышения качества их жизни.

В рамках проекта был проведен психологический тренинг для пенсионеров по теме повышения качества жизни с участием психологов Самиры Ахундовой и Гюнель Алиевой. Оба специалиста занимаются частной практикой более 15 лет.

В мероприятии приняли участие 50 человек в возрасте от 60 до 80 лет, подавляющее большинство которых - женщины, находящиеся на пенсии.

Во время своего выступления психолог, гештальт-терапевт Самира Ахундова заявила, что основными стрессорами людей пожилого возраста являются отсутствие четкого жизненного ритма, сужение сферы общения, уход от активной деятельности и многое другое.

Семейный психотерапевт Гюнель Алиева добавила, что наиболее острой проблемой является одиночество в старости, когда пожилой человек осознает непонимание и безразличие со стороны окружающих.

«Активность и творчество - вот два важных принципа для работы с пожилыми людьми», - подытожили оба эксперта.

В свою очередь участники проекта также поделились своими мыслями, которые звучали так:

«Мы нуждаемся в общении и в качественном времяпровождении».

Наиля Алиева, сотрудница Академии Наук, поделилась своими мыслями о тренинге:

«Мы хотим, чтобы у нас была возможность с пользой проводить время. И сегодняшнее мероприятие было именно таким. Хочу поблагодарить организаторов за такую возможность».

Другая участница - Гюльшан Мамедова, представительница женского клуба, сказала, что надеется, что такие мероприятия будут проводиться чаще, потому что в них есть большая нужда.

«Я хотела бы находиться в кругу своих сверстников, проведя время за интересным занятием, которое вдохновляло бы нас всех».

Стоит отметить, что очередной тренинг состоится в начале июня.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 0503654571.