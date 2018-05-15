Китай призвал к сдержанности сторон на фоне событий в секторе Газа

2018-05-15 12:22 | www.trend.az | 7

Китай призывает к сдержанности все стороны вспыхнувших 14 мая акций протеста в секторе Газа, которые привели к многочисленным жертвам; Пекин крайне озабочен трагическими последствиями этой ситуации, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает РИА Новости.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с многочисленными жертвами из-за вспыхнувшего конфликта в приграничной зоне Израиля и сектора Газа. Мы осуждаем насилие в отношении гражданских лиц и призываем все стороны сохранять сдержанность и избегать эскалации напряженности", — заявил дипломат.