В Баку проходит ежегодное Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте (ФОТО)

2018-05-15 12:23 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку открылось ежегодное заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте под эгидой Международной ассоциации по безопасности на транспорте (ITSA, International Transportation Safety Association), сообщили во вторник в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Образованная в 1993 году и состоящая к настоящему времени из 16 органов расследования, ассоциация объединяет национальный комитет по безопасности на транспорте США (NTSB), комитет по безопасности на транспорте Канады (CTSB), комитет по безопасности Нидерландов (DSB), органы расследования происшествий и инцидентов на транспорте Швеции, Финляндии, Норвегии, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Индии, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Франции, Сингапура и государств-участников "Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства" в лице Межгосударственного авиационного комитета.

В этом году почетное право проведения заседания получил Межгосударственный совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, которые предложили город Баку в качестве места проведения встречи. Предложение было поддержано всеми государствами – членами ассоциации.

В первый день мероприятия гости посетили Международный аэропорт Гейдар Алиев, где ознакомились с деятельностью нового аэровокзального комплекса Терминал 1, Silk Way Technics, Silk Way Business Aviation, Baku Cargo Terminal и УВД "Азераэронавигация" (AZANS).

В ходе заседания будут обсуждаться актуальные темы обеспечения безопасности на транспорте, результаты расследования тяжелых происшествий, опыт в области разработки и внедрения рекомендаций, направленных на повышение безопасности на транспорте, мониторинга имплементации таких рекомендаций государственными органами.