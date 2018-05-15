Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана составило 2,5 млрд. долларов

2018-05-15 13:08 | www.apa.az | 7

В январе-марте 2018 года объем внешнеторгового оборота Азербайджана достиг 6 894,6 млн. долларов.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Государственный комитет статистики, в этот период экспорт в страну составил 4 703,5 тыс. долларов, импорт – 2 191,1 млн. долларов. В январе-марте 2018 года во внешнеторговом обороте Азербайджана сложилось положительное сальдо в размере 2 512,4 млн. долларов.

В январе-марте 2018 года Азербайджан осуществил торговые операции со 146 странами, в 92 страны был осуществлен экспорт, из 136 стран – импорт.