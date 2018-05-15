Шейхульислам предупредил ахундов и имамов

2018-05-15 12:44 | www.oxu.az | 6

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде заявил, что с завтрашнего дня уже начнет соблюдать орудж.

Как передает Oxu.Az, А.Пашазаде отметил, что ученые из Шемахинской обсерватории провели консультации в связи с началом месяца Рамазан.

«17 мая – первый день месяца Рамазан. Также это первый день месяца Шавваль».

Шейхульислам также предупредил ахундов и имамов, принимающих участие в церемониях состоятельных людей до начала ифтара во время месяца Рамазан, отметив, что это неправильный поступок:



По его словам, в случае выявления такого факта, религиозный деятель будет наказан:

«Такие действия противоречат устоям ислама. Если у кого-то есть возможность, это не означает, что он должен выступать против поста».

Эльвин Пашазаде

