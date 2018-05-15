В Баку расследуют происшествия на транспорте - ФОТО

2018-05-15 12:45 | www.oxu.az | 7

Ежегодное Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте под эгидой Международной ассоциации по безопасности на транспорте (ITSA, International Transportation Safety Association) открылось в Баку 14 мая.

Как передает Oxu.Az, образованная в 1993 году и состоящая к настоящему времени из 16 органов расследования, Ассоциация объединяет Национальный комитет по безопасности на транспорте США (NTSB), Комитет по безопасности на транспорте Канады (CTSB), Комитет по безопасности Нидерландов (DSB), органы расследования происшествий и инцидентов на транспорте Швеции, Финляндии, Норвегии, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Индии, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Франции, Сингапура и государств-участников «Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства» в лице Межгосударственного авиационного комитета.

В этом году почетное право проведения Заседания получил Межгосударственный совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, которые предложили город Баку в качестве места проведения встречи. Предложение было поддержано всеми государствами – членами Ассоциации.

В первый день мероприятия гости посетили Международный аэропорт Гейдар Алиев, где ознакомились с деятельностью нового аэровокзального комплекса Терминал 1, Silk Way Technics, Silk Way Business Aviation, Baku Cargo Terminal и УВД «Азераэронавигация» (AZANS).

В ходе заседания будут обсуждаться актуальные темы обеспечения безопасности на транспорте, результаты расследования тяжелых происшествий, опыт в области разработки и внедрения рекомендаций, направленных на повышение безопасности на транспорте, мониторинга имплементации таких рекомендаций государственными органами.

Среди тем для обсуждения и поиска совместных подходов к решению участники Заседания отнесли тему влияния новых технологий на безопасность на транспорте и необходимость учета этого влияния при расследовании происшествий.

К таким проблемам относятся растущее применение беспилотных транспортных систем, компьютеризация транспорта и инфраструктуры с применением элементов искусственного интеллекта, внедрение новых систем навигации, поиска и спасания и другие.

Встреча столь высокого уровня проводится в Баку впервые и организуется Межгосударственным советом по авиации и использованию воздушного пространства со штаб-квартирой Баку в рамках реализации стратегии развития регионального сотрудничества в области обеспечения безопасности полетов.

Данная стратегия нацелена на имплементацию инициатив ИКАО и ИАТА по повышению авиатранспортной доступности, экономичности гражданской авиации и обеспечения безопасности полетов.

Азербайджанская Республика, являясь полноправным членом Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства и предоставляя возможность для работы Межгоссовета по авиации, организации большого количества международных встреч, семинаров, конференций, сегодня предпринимает серьезные усилия по занятию лидирующих мест в регионе в области внедрения современных инновационных методов и технологий в гражданской авиации.

Активное участие в проводимом заседании и его организации принимают Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана и авиакомпания «Азербайджанские авиалинии».