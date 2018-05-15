Пашинян оставляет всё меньше возможностей для компромисса

2018-05-15 12:26 | www.trend.az | 7

Азер Ахмедбейли

Со времени отстранения бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна от власти официальный Баку не питал иллюзий относительно того, что последующие лидеры этой страны перестанут играть в грязные игры и проявят здравый смысл, чтобы придти к соглашению с Азербайджаном.

Но то, к чему призывает новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян, может попросту привести к полномасштабной войне.

Он пришел к власти на волне народных протестов, направленных, как говорят многие, против коррупции и неэффективного управления экономикой. ОК, Никол, просим вас, сделайте одолжение, идите и поправьте дела в тонущей национальной экономике, накормите людей, живущих за чертой бедности, и дайте им работу.

Но нет, вместо этого он отправляется на оккупированные азербайджанские территории и начинает искушать тамошних жителей – граждан Азербайджана и армян по национальности – возможным, по его словам, будущим «воссоединением» Нагорного Карабаха и Армении.

Сами армяне отмечают противоречивость заявлений Пашиняна и незнание им предмета [разговора].

Несколько дней тому назад на пресс-конференции премьер-министр выразил ряд подходов, которые могут быть опасными, отмечает бывший министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, в заявлениях Пашиняна «есть проявления неосведомленности о деталях переговорного процесса».

Может быть, в будущем Никол Пашинян вырастет в крупного и опытного армянского политика, но сегодня его действия выглядят эмоциональными и недальновидными.

Заявления Пашиняна выглядят так, как будто не существует другой стороны конфликта – стороны, способной убедить его в том, что его причудливые идеи являются заблуждением.

Поэтому было бы несправедливо не предостеречь новобранца в политическом руководстве Армении от опасных шагов, отослав его к цитате из знаменитого фильма «Рэмбо: первая кровь», который он, наверное, смотрел, когда был маленьким: «Не нарывайся, или получишь войну, которая тебе не снилась».

Позиция Азербайджана заключается в том, чтобы до последнего момента, пока есть возможность, избегать силового варианта по возвращению оккупированных территорий.