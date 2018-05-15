В Беларуси подорожала промышленная продукция

2018-05-15 12:31 | www.trend.az | 6

Промышленная продукция подорожала в Беларуси в апреле по сравнению с мартом текущего года на 0,8%, по сравнению с декабрем – на 2%, сообщает "Беларусь сегодня" со ссылкой на Национальный статистический комитет.

В то же время сельхозпродукция, по данным Белстата, подешевела в апреле по сравнению с мартом на 0,7%, по сравнению с декабрем 2017 года цены выросли на 4,7%. В том числе индекс цен в растениеводстве составил 97,4% и 112,7% соответственно, в животноводстве – 100% и 102,3%.



Тарифы на грузоперевозки всеми видами транспорта в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,3%, с декабрем – на 4,8%.



Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле по сравнению с мартом увеличились на 2,2%, с декабрем – на 2,3%.

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