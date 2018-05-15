Госдума России приняла законопроект об ответных санкциях против США

2018-05-15 13:52 | www.apa.az | 8

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США и других недружественных России государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Как сообщает АПА со ссылкой на ВЕДОМОСТИ, текущая версия законопроекта предусматривает наделение правительства полномочиями ограничить импорт сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, редкоземельных металлов из США и отдельных иностранных государств. Кроме того, проект разрешает приостанавливать сотрудничество с США и американскими компаниями в ядерной энергетике, авиастроении и создании ракетных двигателей, а также вводить запрет на привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов.

Однако после обсуждения с экспертами, бизнесом и профильными госструктурами из законопроекта решили убрать положения, касающиеся контрсанкций в отношении конкретной продукции, и сделать его рамочным. В новом варианте документа будет использована гораздо более общая формулировка: речь пойдет о запрете «или ограничении ввоза на территорию России продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства».

Вместе с утверждением законопроекта в первом чтении депутаты приняли постановление, в котором прописаны основные направления доработки документа ко второму чтению. Рассмотреть законопроект о контрсанкциях во втором чтении планируется 17 мая. Параллельно Госдума рассматривает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.