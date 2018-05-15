В Баку состоялось открытие нового здания Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева - ОБНОВЛЕНО

2018-05-15 13:57 | www.apa.az | 8

15 мая в Баку состоялось открытие нового здания Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева.



Как сообщает АПА, в церемонии открытия приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и первая леди перерезали ленту, символизирующую открытие, и ознакомились с условиями, созданными в комплексе.

Министр образования Джейхун Байрамов подробно проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в комплексе.

Глава государства и первая леди ознакомились с условиями в Образовательном комплексе.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева также ознакомились с условиями в созданном при комплексе детском саду.