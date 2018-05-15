Синоптики обещают теплую погоду

2018-05-15 13:07 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 мая ожидается слабая облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует северо-западный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-18°, днем - 23-28°, в столице - ночью 16-18°, днем - 26-28° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 60-65%, днем - 45-50%.

На Абшеронских пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 15 мая будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 17-18°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) подует умеренный северо-западный ветер. Температура воды в море составит 19-20°.

В районах Азербайджана 16 мая в основном осадков не ожидается, однако в первой половине дня местами ожидаются гром и кратковременные дожди. Местами будет туман, подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 25-30°, в горах - ночью 4-9°, днем - 13-18° тепла.