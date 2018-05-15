Китай отмечает рост количества экспонентов из стран вдоль "Пояса и пути"

2018-05-15 12:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Рост количества экспонентов из стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", произошел в 2017 году, говорится в докладе Министерства коммерции КНР.

Согласно данным торгового ведомства, свыше 26 процентов всех зарубежных участников выставок, проходивших в Китае в минувшем году, были из стран, охваченных инициативой "Один пояс и один путь". Это на 15 процентных пунктов выше аналогичных показателей 2016 года.

В целом выставки превращаются в важные для Китая платформы для дальнейшего открытия рынка, отмечается в докладе.

Всего более 5600 выставок прошли в 2017 году в Китае в специализированных выставочных центрах, что на один процент больше, чем годом ранее, при этом суммарная выставочная площадь увеличилась на 12,3 процента.