Сегодня определятся 100 победителей стимулирующей лотереи Международного банка Азербайджана

2018-05-15 12:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Во вторник в прямом эфире Xazar TV в 22:00 будет разыгран призовой фонд весенней выигрышной стимулирующей лотереи, проводимой Международным банком Азербайджана (МБА) под девизом “Yüzdən biri ol!”. Следить за прямым эфиром также будет возможно посредством страницы банка в социальной сети Facebook.

Победители будут выбраны компьютером в случайном порядке. Лотерея проводится одним тиражом в 6 этапов. В целом, победителями станут 100 участников лотереи. Поэтапно 60 участников выиграют по 100 манатов, 25 участников – 300 манатов, 10 участников – 500 манатов. Два победителя станут обладателями Ipad Pro 9.7, а еще двое получат Iphone X.

Участник, занявший первое место, получит туристическую путевку на двоих на Мальдивские острова (одна неделя в 5* отеле). Победители предыдущих этапов получат право на участие лишь в финальном розыгрыше, а в поэтапных розыгрышах они смогут победить лишь раз. Сотрудники Международного банка Азербайджана в лотереи участия не принимают. Результаты лотереи будут размещены на сайте банка www.ibar.az и опубликованы в газете «Xalq qəzeti».