Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина

2018-05-15 13:58 | www.apa.az | 8

В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», утром в двери офиса позвонили люди в форме с надписью «СБУ». Очевидцы сообщили, что силовики вошли в здание, с собой у них был домкрат. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

В ведомстве заявили, что проводят следственные действия в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации». По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, «правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».

В СБУ пообещали обнародовать детали операции позднее.

Также сегодня утром в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

«Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду - убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине», - заявил Киселев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Москва ответит «мерами взаимности».