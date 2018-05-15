Корни нашей медицины: Факты, датированные до нашей эры

2018-05-15 13:17 | www.oxu.az | 8

Человеческий череп со следами хирургической операции - трепанации, датированный VI-V тыс. до нашей эры, является самым важным доказательством исторических корней азербайджанской медицины.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сообщил заведующий отделом перевода и информации Института рукописей имени М.Физули НАНА, президент Азербайджанской ассоциации историков медицины, доктор исторических и биологических наук Фарид Алекперли.

«Медицина в Азербайджане имеет древнюю историю. Врачевание в Азербайджане имеет почти столь же древние корни, как и медицина Древнего Египта и Шумера.

Уже в те далекие времена местные врачеватели умели проводить очень сложные хирургические операции», - сказал ученый.

По его словам, если говорить об азербайджанской истории медицины, нельзя также не отметить ряд нижеуказанных фактов:

«Еще 700 лет тому назад азербайджанский ученый Юсиф ибн Исмаил Хойи (Ибн Кабир) предложил теорию рационального питания, которая во многом перекликается с современными рекомендациями диетологических и медицинских организаций.

Махмуд ибн Ильяс (XVIII в.) писал о принципах психотерапии, лечении музыкой, цветом и запахом.

Гасан ибн Рза Ширвани (XVII в.) составил рецепты более 800 многокомпонентных лекарственных средств.

Хаджи Сулейман Каджар Иревани (XVII в.) описал более 600 видов лекарственных растений, а Мухаммед Юсиф Ширвани (XVIII в.) утверждал, что здоровье и долголетие людей зависят от правильной планировки домов, в которых они живут».

Где череп?

Человеческий череп, о котором мы говорили, а также некоторые старинные книги все же дошли до наших дней, и большинство из них хранится в Институте рукописей НАН Азербайджана.

В фондах этого учреждения содержится около 40 тысяч средневековых источников.

Среди них необходимо отметить труды следующих авторов: Абу Али ибн Сина (980-1037 гг.) «Ал-Канун фи-т-тибб», Абу-л-Хасан Мараги «Муалиджат-и мунфарида» (1775-1776 гг.), Абу Рейхан Бируни (973-1048 гг.) «Китаб ас-сайдана фи ат-тибб», Юсиф ибн Мухаммед Харави «Джам» ал-фава\'ид» («Тибб-и Юсифи»/1511 г.), Мансур ибн Мухаммед «Кифайат ал-муджахида» («Кифайат-и мансурийа» /1423 г.), Сеид Мир Мухаммед Му\'мин «Тухфат ал-му\'минин» (1669 г.), Музаффар ибн Мухаммед Хусейн Шафа\'и «Карабадин» (XVII в.), Мухаммед Хусейн хан «Махзан ал-адвиййа» (XVIII в.), Муртазагулу Шамлу «Хирга» (конец XVII в.), Мухаммед Юсиф Ширвани «Тиббнаме» (1712 г.), Хаджи Сулейман ибн Салман Иревани «Фава\'ид ал-хикмат» (XVII в.), Хасан ибн Рза Ширвани «Сирадж ат-тибб» (XVII в.) и др.

Некоторые средневековые рукописи напоминают ботанические атласы - они буквально заполнены красочными изображениями, а также описаниями и подробными сведениями по применению лекарственных растений.

В результате многолетней работы Алекперли была установлена видовая принадлежность 724 видов лекарственных растений, описанных в средневековых источниках.

По словам Фарида Алекперли, в коллекции Института рукописей Азербайджана хранятся поистине бесценные сокровища.

«Например, одна из самых древних копий второй книги многотомного «Канона врачебной науки» Ибн Сины (980-1037), известного на Западе под латинизированным именем Авиценна. Рукопись была переписана в 1143 г., приблизительно сто лет спустя после смерти ученого.

Полагают, что эта рукопись Авиценны - одна из самых надежных в мире. В XII столетии «Канон» был переведен с арабского языка на латинский Герардом из Кремоны (1140-1187 гг.) и в течение столетий использовался как учебник медицины в европейских университетах.

Книга пользовалась таким почтением, что Микеланджело приписываются слова: «Лучше ошибаться вместе с Авиценной, чем быть правым, следуя за другими», - подытожил азербайджанский ученый.

Отметим, что Фарид Алекперли является первым и на сегодняшний день единственным азербайджанским ученым, которому было разрешено побывать в секретных архивах Ватикана.

Али МАМЕДОВ

