В МИД РФ заявили о готовности обсуждать развитие сделки по Ирану без США

2018-05-15 12:58 | www.trend.az | 8

Москва считает, что возможно обсуждать дальнейшее развитие Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВПД) без участия США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

"Нам нужно определиться с нормальными формами, параметрами работы внутри СВПД без США. Мы считаем, что это возможно не только теоретически, но и практически", — заявил Рябков, выступая в рамках дискуссии клуба "Валдай", посвященной ситуации вокруг СВПД.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.