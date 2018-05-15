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На востоке Индии двенадцать человек погибли во время проведения выборов

2018-05-15 13:00 | www.trend.az | 6

По меньшей мере, 12 человек стали жертвами вспышек насилия в индийском штате Западная Бенгалия, где накануне прошли выборы в органы местного самоуправления (панчаят), сообщила местная полиция, передает РИА Новости.

Столкновения происходили между сторонниками разных политических партий, имеющих в Индии, как правило, различную кастовую и этническую подпорку.

"Число смертей и инцидентов, связанных с насилием, стало значительно ниже, чем в предыдущие годы…Мы получили информацию о 12 погибших в различных округах. Однако лишь шесть случаев имеют отношение к прошедшему голосованию", — заявил представитель местной полиции Сураджит Кар Пуркаястха, слова которого приводит газета Economic Times.

По его словам, правоохранительные органы приняли все возможные меры для того, чтобы сделать состоявшиеся выборы "абсолютно мирным".

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