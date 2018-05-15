В Хызы около железной дороги обнаружены НРБ

2018-05-15 17:12 | www.apa.az | 6
Как сообщили АПА в ANAMA, 15 мая поступила информация об обнаружении на территории поселка Гилязи Хызинского района неразорвавшихся боеприпасов.
Согласно информации, оперативная группа быстрого реагирования агентства и сотрудники отдела полиции Хызинского района незамедлительно прибыли на территорию.
Специалисты агентства и сотрудники отдела полиции Хызинского района осмотрели территорию вдоль железнодорожного полотна. В результате неотложных оперативных мероприятий были обнаружены и направлены в утилизационный центр для обезвреживания сгоревшие боеголовки (53 ед. VM-30 и 1 ед. V-30).
Других представляющих угрозу устройств на территории обнаружено не было.