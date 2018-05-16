Путин о перевооружении ракетных полков комплексами «Ярс»

2018-05-16 00:05 | www.oxu.az | 5

Президент России Владимир Путин во время совещания в Сочи заявил, что до конца года 14 ракетных полков будут вооружены комплексами «Ярс» взамен старых комплексов «Тополь».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на «Газета.Ru».

«Безусловно, ключевое значение для оборонной безопасности имеют стратегические ядерные силы.

В соответствии с планами госпрограммы вооружений, в этом году продолжим замену отслуживших в установленные сроки ракетных комплексов «Тополь» на новейший «Ярс».

До конца декабря ими должно быть оснащено 14 ракетных полков», - сказал Путин.

Также он подчеркнул необходимость улучшения противовоздушной обороны страны.

«Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплекса «Панцирь», завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500», - добавил Путин.

А.Б.

