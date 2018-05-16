Началось экстренное заседание СБ ООН по Газе

2018-05-16 00:16 | www.oxu.az | 6

Совет безопасности ООН начал экстренное заседание по ситуации в секторе Газа, где в результате столкновений с военнослужащими армии Израиля погиб 61 палестинец.

Как передает Oxu.Az со ссылкой Анадолу, заседание проводится по запросу Кувейта.

Члены Совета Безопасности ООН почтили минутой молчания память палестинцев, погибших при столкновениях с израильскими военными в секторе Газа.

В Палестине возобновились массовые акции протеста. Израильские военные 14 мая убили 61 и ранили тысячи палестинцев в ходе акций, организованных на границе сектора Газа и Израиля.

Во всех городах сектора Газа объявлена всеобщая забастовка. В палестинском анклаве не работают ни государственные, ни частные учреждения.

А.Б.

