Совбез ООН по бойне в Газе - ОБНОВЛЕНО

2018-05-16 00:50 | www.oxu.az | 4

В Нью-Йорке завершилось заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, где при столкновениях с израильскими силовиками погибли более 60 палестинцев.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.

В ходе заседания представители Палестины и Израиля обвинили в произошедшем друг друга, а постпреды других стран призвали стороны к сдержанности и заявили о необходимости наказать виновных в гибели мирных жителей.

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Совет безопасности ООН начал экстренное заседание по ситуации в секторе Газа, где в результате столкновений с военнослужащими армии Израиля погиб 61 палестинец.

Как передает Oxu.Az со ссылкой Анадолу, заседание проводится по запросу Кувейта.

Члены Совета Безопасности ООН почтили минутой молчания память палестинцев, погибших при столкновениях с израильскими военными в секторе Газа.

В Палестине возобновились массовые акции протеста. Израильские военные 14 мая убили 61 и ранили тысячи палестинцев в ходе акций, организованных на границе сектора Газа и Израиля.

Во всех городах сектора Газа объявлена всеобщая забастовка. В палестинском анклаве не работают ни государственные, ни частные учреждения.

А.Б.

