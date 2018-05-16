Фанаты прорвались в раздевалку и избили футболистов - ФОТО

2018-05-16 01:10 | www.oxu.az | 3

Около 50 фанатов в масках и капюшонах проникли на базу португальского «Спортинга» и избили футболистов и членов тренерского штаба.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание A Bola.

По информации источника, группа болельщиков попала в раздевалку, где в этот момент находились игроки и тренеры, и устроила атаку.

Издание опубликовало фотографию головы нападающего Баса Доста - на ней видны ссадины.

Также пострадали футболисты Йосип Мишич, Родриго Батталья, Маркос Акунья, Руй Патрисиу, Вильям Карвалью.

Атаке подвергся и главный тренер Жорже Жезуш.

А.Б.

