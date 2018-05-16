США не осведомлены о возможной отмене встречи Трампа и Ына

2018-05-16 01:29 | www.oxu.az | 7

США не получали уведомлений от КНДР о возможной отмене встречи президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«У нас об этом (отмене саммита – ред.) нет никакой информации… Мы не получали ни формального, ни какого-либо неформального уведомления.

Мы продолжим двигаться вперед и планировать встречу между президентом Трампом и Ким Чен Ыном», - заявила Науэрт на брифинге.

А.Б.

