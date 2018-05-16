Микаил Джаббаров в Иерусалиме

2018-05-16 01:58 | www.oxu.az | 7

Азербайджан открыл новую страницу в партнерстве с Израилем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сообщает телеканал Smegi.

Министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров на первом заседании азербайджано-израильской межправительственной комиссии заявил:

«Израиль и инновации сегодня стали синонимами.

Инновации в настоящее время внедряются не только в области компьютерной техники, но практически во всех сферах человеческой деятельности.

Поэтому я рад, что Азербайджан открыл новую страницу в партнерстве с Израилем, и надеюсь, что нас ждет множество совместных проектов», - отметил сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров.

15 мая в Иерусалиме состоялось первое заседание межправительственной комиссии по развитию экономического сотрудничества между Израилем и Азербайджаном.

«Мы придаем большое значение данной комиссии, совместное решение о создании которой приняли премьер-министр Израиля и президент Азербайджана.

Тот факт, что в состав азербайджанской делегации вошли представители многих министерств говорит о том, развитие отношений с Израилем имеет большую важность и для Азербайджана.

Нет сомнений, что создание комиссии выведет отношения между нашими странами, которые отличаются многолетними доверительными связями, на качественно новый уровень и послужит платформой для открытия новых областей сотрудничества», - заявил сопредседатель комиссии с израильской стороны, министр охраны окружающей среды Зеэв Элькин.

Сообщается, что различные министерства двух стран накануне заседания провели оценку перспектив взаимоотношений в экономической, социальной, культурной, образовательной и гуманитарных областях.

Отмечается, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, и намерен изучать израильские технологии вторичного использования воды.

Израильское энергетическое ведомство, в свою очередь, собирается перенимать опыт азербайджанских компаний в развитии месторождений нефти и газа.

Кроме того, стороны обсуждали возможность проведения совместных научных исследований в сфере медицины и перспективы азербайджанских инвестиций в израильские компании высоких технологий.­­

А.Б.

