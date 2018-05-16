Могерини: ЕС и Иран не согласовали юридические гарантии сохранения ядерной сделки

2018-05-16 00:58 | www.trend.az | 8

Евросоюз и Иран не согласовали юридические гарантии сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а лишь обсудили практические экономические меры по поддержке этого соглашения. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам переговоров "евротройки" (Франция, Великобритания, Германия) посредников ООН с Ираном в Брюсселе на уровне глав МИД, передает ТАСС.

"Мы не согласовывали никакие гарантии в юридическом смысле. Речь шла о конкретных практических экономических мерах по поддержке этого соглашения. Сегодня главная цель - спасти иранскую ядерную сделку и все ее аспекты", - сказала она.

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