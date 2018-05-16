В Швеции состоится пятый съезд Конгресса азербайджанцев Швеции

2018-05-16 01:21 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Швеции состоится пятый съезд Конгресса азербайджанцев Швеции (КАШ), объединяющий 33 азербайджанских диаспорских организаций королевства, говорится в сообщении КАШ.

На съезде будет выслушан доклад о работе КАШ, а также утвержден новый состав Совета правления организации.

Отметим, что за период своей независимой и самостоятельной деятельности Конгресс стал одним из больших диаспорских организаций Европы.

Конгресс добился значительных и весомых успехов в работе по расширению и ускорению процесса интеграции азербайджанцев в шведское общество. За последние годы девять представителей КАШ вступили в крупнейшие партии страны, один из них даже стал членом Совета одной из ведущих партий. КАШ был создан в 2010 году, и главная задача заключалась в проведении работы для успешной интеграции азербайджанской диаспоры в политическую и общественную жизнь Швеции, и участии в ней.

Путем обширных интервью и письменных протестов КАШ неоднократно пресекал провокационные публикации армянского лобби и проармянских политиков в шведских СМИ.

Руководство Конгресса азербайджанцев Швеции провело ряд встреч с представителями правящей Социал-демократической партии Швеции, а также с членами оппозиционной партии Модератов, имеющих большинство мест в муниципалитете Стокгольма. Данные встречи были проведены для подведения итогов работы между правительством и Риксдагом Королевства Швеции и членами азербайджанской диаспоры в лице Конгресса азербайджанцев Швеции за последние 8 лет.