В Пентагоне рассказали о военных учениях в Южной Корее после обвинений КНДР

2018-05-16 01:45 | www.trend.az | 8
В Пентагоне заявили, что совместные военные учения Южной Кореи и США носят рутинный характер и предназначены для увеличения защитного потенциала региона, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Ранее власти КНДР приняли решение об отмене встречи с руководством Республики Корея из-за военных учений в регионе. В Северной Корее посчитали, что учения являются провокацией на фоне крепнущих межкорейских отношений.
«Республика Корея и военные США в данный момент участвуют в ежегодных весенних совместных учениях», — заявили в Пентагоне.