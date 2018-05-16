Иранская ядерная сделка не нуждается в дополнениях, заявила Могерини

2018-05-16 02:13 | www.trend.az | 7

Соглашение по иранской ядерной программе работает и не нуждается в дополнениях или изменениях, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Мы работаем на конкретными практическими решениями. Соглашение достаточно сложное и детализированное, оно не нуждается в изменении или дополнении. Там уже все написано", — сказала Могерини.

"Мы не обсуждаем никаких дополнений в договор", — добавила она.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.