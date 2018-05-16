Белый дом: США хотели бы получить подтверждение отмены переговоров КНДР с Южной Кореей

2018-05-16 03:21 | www.trend.az | 8

США хотели бы получить подтверждение сообщений южнокорейских СМИ о том, что Пхеньян отменил запланированные на 16 мая переговоры на высоком уровне с Республикой Корея в связи с американо-южнокорейскими военными учениями. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы осведомлены о сообщениях южнокорейских СМИ. США изучат, что на самом деле заявила Северная Корея, и продолжат осуществлять тесную координацию со своими союзниками", - отметила она в распространенном кратком заявлении.