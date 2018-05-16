В США более 400 тысяч человек остались без света

2018-05-16 03:53 | www.trend.az | 7

Более 400 тысяч человек на северо-востоке США остались без света и электроэнергии из-за мощных бурь, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

По данным телеканала, суровая погода обрушилась на территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут. Жителям пришлось столкнуться с ливнями, грозой, наводнением, ветром с порывами до 35 метров в секунду, кроме того, ожидается торнадо.

Из-за непогоды было частично приостановлено железнодорожное сообщение и движение всех пригородных поездов, следующих по направлению к Центральному вокзалу в Нью-Йорке и от него.