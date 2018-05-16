Столтенберг считает, что диалог НАТО с Россией возможен

2018-05-16 04:32 | www.trend.az | 6

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает возможным укрепление связей возглавляемой им организации с Россией и выступает за поиск путей установления диалога с ней. Об этом, как передает ТАСС, глава НАТО заявил в интервью, опубликованном в среду газетой Le Figaro.

"Россия остается нашим соседом, и мы хотим, чтобы в отношениях с ней не возникла ни новая холодная война, ни новая гонка вооружений. Мы продолжаем поиск путей диалога с Россией, поскольку считаем, что такой диалог возможен. Сам я в возможности этого наглядно убедился в бытность премьер-министром Норвегии", - сказал Столтенберг.