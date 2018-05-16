США обеспокоены строительством Крымского моста

2018-05-16 05:16 | www.apa.az | 8

В Госдепартаменте выразили обеспокоенность в связи с открытием Крымского моста, передает АПА со ссылкой на РИА «Новости».

«Строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом», — сказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

В частности, отметила она, строительство моста затрагивает навигацию.

«Мы внимательно следим за этим, и это нас беспокоит», — подчеркнула Науэрт.

Она также заявила, что в ведомстве наблюдали за церемонией открытия моста и за тем, как президент России Владимир Путин проехал по нему на грузовике.

Ранее сообщалось, что Британия осудила открытие Крымского моста.