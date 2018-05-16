В американском городе Сиэтл 28 мая объявлен Днем Азербайджана (ФОТО)

2018-05-16 05:18 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Мэр города Сиэтл, который является самым крупным центром штата Вашингтон, Дженни Дункан в связи со 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) сделал официальное заявление, сообщает посольство Азербайджана в США.

Он официально объявил 28 мая Днем Азербайджана.

Кроме того в заявлении отмечается создание 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики. Далее говорится, что в 1920 году АДР, несмотря на борьбу за свою независимость, входит в состав Советского Союза и в 1991 году добивается восстановления своей независимости.

Отмечается, что АДР - первое светское парламентское государство в истории мусульманского Востока. Также подчеркивается признание его со стороны других демократических государств, в том числе США.

В заявлении говорится, что АДР за короткий срок независимости кроме того, что предоставил право выбора всем гражданам независимо от их пола, расовой, этнической и религиозной принадлежности впервые в мусульманском мире обеспечил предоставление женщинам избирательного права раньше, чем США.

Дженни Дункан отмечает, что азербайджанцы, проживающие в городе Сиэтл и в других частях мира, отмечают 100-летие образования Азербайджанской Демократической Республики.

Город Сиэтл призывает вспомнить борьбу Азербайджанского народа за свободу и демократию и выражает самые добрые пожелания.

Город Сиэтл ценит азербайджанскую общину здесь и поддерживает отмечание наследия и истории Азербайджана.

Заявление было сделано мэром года Сиэтл при поддержке азербайджанской общины, проживающей здесь, и азербайджанских студентов Вашингтонского Университета.

(Текст: Али Гасымов)

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